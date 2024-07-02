Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-миссию в Киргизию

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей на бизнес-миссию в Киргизию. Об этом сообщили в министерстве инвестиций региона.

Бизнес-миссия поможет компаниям, развивающим экспорт, презентовать свою продукцию и пообщаться с потенциальными покупателями. На мероприятии также состоятся многосторонние встречи в формате B2B.

Бизнес-миссия пройдет с 24 по 26 сентября в Бишкеке. Чтобы принять участие, необходимо оставить заявку. Регистрация продлится до 31 июля. Все вопросы можно уточнить у специалиста Фонда поддержки ВЭД МО Екатерины Черной по телефону: 8 (495) 150-39-41 (добавочный 01) или по электронной почте: eka@exportmo.ru.

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