Предприниматель в Шатуре получил субсидию на покупку оборудования

Предприниматель Иван Волков 15 лет занимается поставками мебели. Раньше его компания существовала в другом регионе России, но недавно он решил создать производство на территории Шатуры — в городе, где родился и вырос.

Производство начали с журнальных столиков, полок и стеллажей. Продукцию распространяли на территории Москвы и Московской области.

«Мы начинали с коллективом в 10 человек. А сейчас на производстве трудится около 30 человек. И все они жители нашего района», — рассказал Иван Волков, владелец мебельной компании.

Сейчас компания изготавливает корпусные и интерьерные кровати, шкафы, всевозможные аксессуары для мебели. В ближайшее время планируют выпускать каркасные кровати и мягкую мебель.

«Посмотрим, как у нас это будет получаться. Наше, наверное, основное конкурентное преимущество — это все-таки цена. Потому что мы изначально, когда запланировали переход к новому ассортименту, нацеливались на то, чтобы дать на рынок оптимальную цену для клиента. При этом мы старались не уронить качество. И это нам удалось», — считает предприниматель.

Теперь мебель поставляют по всей России. Площадь производственной площадки составляет около 1,5 тысяч квадратных метров. В месяц выпускают порядка 5-7 тысяч изделий из отечественного сырья — ламинированных плит, гофрокартона и фурнитуры.

«У нас есть в планах расширение этих производственных площадей. Мы хотим к этому прийти. В настоящее время ищем площадку для реализации наших проектов. И нам бы очень хотелось, чтобы эта площадка нашлась в нашем округе», — отметил Иван Волков.

По словам предпринимателя, в 2022 году его компания получила субсидию на модернизацию производства от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Он снова планирует воспользоваться мерой поддержки для развития бизнеса.

«Примерно года три я работаю в этой компании. Позвал меня сюда друг. Мне здесь очень понравилось. И я не собираюсь никуда уходить. Делаем мебель. Конкретно я делаю каркасы на спинке. Помогаю на станках», — поделился Олег Грачев, сотрудник мебельной компании.