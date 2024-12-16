Предприниматель в Балашихе передал волонтерам 10 килограммов пряжи

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые» обратились активисты Балашихи с просьбой предоставить шерсть для вязания носков участникам специальной военной операции. На запрос откликнулся член партии и общественного совета партпроекта «Единой России» «Выбирай свое» Гия Сурмава, который передал 10 килограммов носочной пряжи.

Этот объем распределят между клубом «Активное долголетие» и другими активистами фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита».

«Работа по вязанию носков будет проходить в рамках акции партии „Единая Россия“ „Тепло для героя“», — отметил член фракции «Единая Россия», председатель правления Фонда «Защита» Сергей Чураков.

Связанные активистами изделия войдут в формирующийся и готовящийся к отправке гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Его будет сопровождать Сергей Чураков.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.