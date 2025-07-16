Предприниматель из Мытищ вошел в топ-200 лучших промышленников России

Комиссия Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ подвела итоги всероссийской премии «Молодой промышленник года». В число 200 финалистов вошел и руководитель мытищинской компании «Харц Лабс» Павел Сергеев.
«Харц Лабс» является ведущим производителем фотополимеров для 3D-печати в России. Павел Сергеев непосредственно участвовал в разработке и внедрении плана по реновации компании, что позволило повысить качество производства, сервиса и открыть ряд новых направлений деятельности.
Организаторами всероссийской премии «Молодой промышленник года» являются межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» и Минпромторг России. Итоги конкурса доказывают, что молодые лидеры способны вдохновлять команду, внедрять передовые технологии и вносить значительный вклад в развитие российской промышленности.
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