Предприниматель Елена Курдюкова рассказала школьникам в Балашихе о бизнесе

В рамках проекта «Уроки бизнеса с Балашихинской ТПП» в школе № 32 города Балашихи состоялась встреча с предпринимателем Еленой Курдюковой, основательницей творческой мастерской Sweetbody. Она поделилась с учениками своей историей успеха.

Елена Курдюкова рассказала ребятам о том, как родилась идея создать собственный бренд и как она шаг за шагом воплощала мечту в реальность. Предприниматель подчеркнула важность упорства и веры в собственные силы.

Под брендом Sweetbody Елена выпускает ароматные натуральные товары: от средств для ванны, которые любят дети, до ароматических аксессуаров для авто и дома.

Ребята задавали вопросы, интересовались секретами успешного бизнеса и вдохновлялись примером того, как любимое дело может приносить не только удовольствие, но и успех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по госпрограмме направят свыше 20 миллиардов рублей.