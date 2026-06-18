Предприятиям Московской области выдали 194 льготных займа на 75 млрд рублей

Предприятия Московской области получили 194 льготных займа на общую сумму 75 миллиардов рублей от Федерального Фонда развития промышленности. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что Московская область лидирует среди регионов РФ по привлечению поддержки со стороны федерального ФРП. Промышленные предприятия активно используют заемные средства для реализации проектов, направленных на расширение действующих производств, их переоснащение, запуск новых видов продукции и создание новых производственных объектов.

По словам Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проекты, получившие льготное финансирование по линии федерального ФРП, составил порядка 120 миллиардов рублей.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию для запуска производств уникальных отечественных продуктов и аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

На региональном уровне поддержку предприятий осуществляет Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО). Подробную информацию о программах ФРП МО можно найти на сайте.