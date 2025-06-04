Предприятия ЖКХ начали готовить к осенне-зимнему периоду в Мытищах

Совещание, посвященное готовности предприятий жилищно-коммунальных услуг к основным работам, прошло в Мытищах. Сотрудники администрации округа подвели предварительные итоги и определили «зоны риска» в процессе подготовки.

Встречу провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Участниками совещания стали представители администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский, а также управляющих компаний, организаций, занимающихся ресурсоснабжением, профильных министерств и ведомств.

Собравшиеся рассмотрели имеющуюся ситуацию на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципалитета. Участники отметили, что в этом году проводится промежуточный контроль с привлечением представителей прокуратуры и разработан сетевой график готовности к отопительному сезону. Свою работу также начнут муниципальные комиссии по оценке готовности объектов.

Владимир Мельник подчеркнул, что в этом году требования к состоянию инженерной инфраструктуры теплоснабжения и оформлению сопроводительной документации значительно ужесточились. Эти меры реализуются в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.