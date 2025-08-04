Предприятия торговли проверили на соблюдение правил продажи алкоголя в Мытищах

Мониторинг соблюдения зон запрета продажи алкогольной продукции провели в Мытищах. В рейде поучаствовали сотрудники местного Управления потребительского рынка и услуг и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверку провели около образовательных и медицинских учреждений. А именно около школ № 6, 12 и школы «Классика-М», детских садов «Яблонька», «Лукоморье», «Чебурашка», «Дельфин», рядом с компаниями «Метровагонмаш» и «ДЧ Лаб».

Нарушения выявили по четырем адресам. Специалисты составили четыре протокола по статьям Кодекса об административных правонарушениях, а также изъяли 165 банок пива. Их общий объем составил 82,5 литра.

Кроме того, владельцы пяти организаций добровольно исполнили ранее выданные требования и прекратили продавать алкоголь. Подобные рейды будут проводить в Мытищах регулярно.