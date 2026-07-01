Предприятия Подмосковья выпустили 11,6 тысячи тонн чая за 5 месяцев

Предприятия Подмосковья выпустили 11,6 тысячи тонн чая за пять месяцев. Регион лидирует и в ЦФО, и в стране. На область приходится 26,6% общероссийского объема производства чая и 85,7% — в Центральном федеральном округе.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря работе крупных производителей и небольших фермерских хозяйств. Среди ключевых предприятий — ООО «МАЙ», ООО «Фабрика „Ахмад Ти“» и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика». Фермеры дополняют ассортимент необычными сортами: в них гармонично сочетаются чайный лист, ягоды и другие натуральные добавки.

«Каждая упаковка чая, произведенного в Подмосковье — это сочетание опыта, традиций и современных технологий. Так рождается надежный вкус, которые выбирают потребители по всей стране», — отметили в министерстве.