Пищевые предприятия смогут разместиться в новом формате в парке «Есипово»

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске появится возможность для предприятий пищевой отрасли разместиться в производственных помещениях формата «лайт индастриал». Это будет реализовано в рамках проекта ICPARK «Есипово-5», который является пятой и самой крупной очередью развития парка.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что после запуска пятой очереди комплекса на его территории смогут разместиться около 60 резидентов. Реализация проекта обеспечит создание порядка 800 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Площадь цифрового промышленного коворкинга ICPARK «Есипово-5» превысит 65 тысяч квадратных метров. Реализацией проекта занимается девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY. Для инвесторов будут доступны производственные помещения формата «лайт индастриал» площадью от 550 квадратных метров с возможностью объединения нескольких блоков.

Партнер ХСА | INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин отметил, что формат «лайт индастриал» подходит для размещения предприятий различных отраслей промышленности. При этом ICPARK «Есипово-5» станет первой очередью индустриального парка «Есипово», где предусмотрена возможность размещения предприятий пищевой отрасли.

Формат «лайт индастриал» предполагает строительство готовых промышленных помещений со всей необходимой инфраструктурой для запуска производства: от мощностей и коммунальных сетей до телекоммуникационного оснащения. Такой подход позволяет компаниям запускать производство в максимально короткие сроки — в течение трех месяцев.

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области, в том числе на территории государственных индустриальных парков, можно на инвестиционной карте Подмосковья.