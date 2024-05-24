Предприятия Одинцова нарастили производство товаров на 9,9% за год

Промышленные предприятия Одинцовского округа в I квартале 2024 года увеличили отгрузку продукции на 9,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.

Согласно информации из ведомства, предприятия в Одинцове вывезли товаров собственного производства на сумму почти 90 миллиардов рублей, что на 9,9% превысило прошлогодние показатели. Наибольший объем отгрузок пришелся на обрабатывающие производства, где прирост составил 12,6%, а также на сферу логистики, где прирост составил 4,1%.

Пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья также отметила, что оборот розничной торговли увеличился на 23,3% по сравнению с I кварталом прошлого года и достиг 55 миллиардов рублей в денежном выражении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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