Предприятия Мытищ представят вакансии на ярмарке трудоустройства в Иванове

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Трудоустроиться на предприятиях Подмосковья смогут выпускники учебных заведений. Найти работу помогут на студенческих ярмарках трудоустройства.

Центр занятости населения Московской области организует выезд предприятий региона в Ивановский химико-технологический университет. Встречи с выпускниками и ярмарка трудоустройства пройдут на территории университета. Основная задача — привлечь молодых людей на работу в Подмосковье.

Сотрудничество в сфере привлечения специалистов в разных направлениях планируется между Подмосковьем и Дагестаном. Подписано соглашение и уже в ноябре будет организован выезд в колледжи и институты Дагестана для проведения там студенческих ярмарок трудоустройства.

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