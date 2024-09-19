Предприятия Мытищ представят вакансии на ярмарке трудоустройства в Иванове

Центр занятости населения Московской области организует выезд предприятий региона в Ивановский химико-технологический университет. Встречи с выпускниками и ярмарка трудоустройства пройдут на территории университета. Основная задача — привлечь молодых людей на работу в Подмосковье.

Сотрудничество в сфере привлечения специалистов в разных направлениях планируется между Подмосковьем и Дагестаном. Подписано соглашение и уже в ноябре будет организован выезд в колледжи и институты Дагестана для проведения там студенческих ярмарок трудоустройства.

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