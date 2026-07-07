Предприятие «Валмикс» в Талдоме подтвердило высокое качество семенного картофеля

Семеноводческое предприятие «Валмикс» в Талдомском округе подтвердило качество посадочного материала. Хозяйство уже более 10 лет обеспечивает аграриев региона семенным картофелем и продолжает поддерживать высокие стандарты производства.

В тепличном комплексе предприятия специалисты Дмитровского отдела Россельхозцентра по Московской области провели апробацию семенных посадок. Во время обследования оценили первую вегетацию мини-клубней нескольких сортов картофеля, включая «Церата КВС», «ВР 808», «Коломба», «Кибиц», «Инноватор» и «Челленджер».

Апробация считается одним из важнейших этапов производства семенного картофеля, поскольку позволяет подтвердить соответствие посадочного материала установленным требованиям. Наиболее объективные результаты специалисты получают в период цветения, когда сортовые особенности растений проявляются наиболее ярко.

Во время проверки эксперты оценили состояние посадок, наличие сорной растительности, признаков заболеваний и повреждений вредителями. Контроль проводят в отношении сортов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию в России.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что работа семеноводческих хозяйств имеет большое значение для развития отрасли.

В настоящее время картофель в регионе выращивают на площади свыше 12 тысяч гектаров, поэтому качество семенного материала остается одним из ключевых факторов получения стабильного урожая.