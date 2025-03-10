Предприятие в Волоколамске получило субсидию на модернизацию производства

Субсидию от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области выдали компании «Снаботель». Полученные средства предприятие потратит на модернизацию производства одноразовой обуви.
На предприятии трудятся 67 человек. «Снаботель» выпускает одноразовую обувь с текстильным верхом для ведущих гостиничных сетей России.
Глава муниципального округа Наталья Козлова рассказала, что в 2024 году компания начала сотрудничать с местным филиалом «Красногорского колледжа» для развития направления «Швейное дело». «Благодаря дополнительному оснащению мастерской, филиал колледжа теперь изготавливает продукцию по заказу предприятия», — отметила руководитель муниципалитета.
Размер субсидии «Модернизация» от Мининвеста региона составляет более 420 тысяч рублей. Подмосковье возместит предприятию часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования.
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