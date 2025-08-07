Предприятие в Солнечногорске поможет восстановить мост в Тимоново

В связи с аварийным состоянием входной группы моста в Тимоново администрация городского округа обратилась к местным промышленным предприятиям с просьбой оказать срочную помощь в его восстановлении. Предприятие «Металлика дизайн» выразило готовность внести свой вклад в решение этой проблемы.

Компания, специализирующаяся на производстве сложных и уникальных металлоконструкций, в том числе для такого крупного заказчика, как «Росатом», под руководством генерального директора Александра Малышева и коммерческого директора Андрея Блинова разработала проект усиленной опорной системы моста. Это обеспечит повышенную надежность и безопасность передвижения по нему для жителей и гостей округа.

«Мы искренне благодарны руководству и всему коллективу „Металлика дизайн“ за оперативную и профессиональную помощь. Их готовность поддержать нас демонстрирует высокий уровень социальной ответственности и неравнодушие к проблемам нашего округа», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

В настоящее время предприятие приступило к проектированию и изготовлению новой, современной металлоконструкции для моста. Ожидается, что все работы по его восстановлению будут завершены к осени текущего года.