Сегодня 09:59 Предприятие в Серпухове получило господдержку на расширение бизнеса 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Одним из предприятий, получивших льготный займ на расширение бизнеса, стал «Артпласт» в Серпухове. Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Наталья Чудакова проверила новое оборудование и оценила масштабы производства.

«Артпласт» является одним из лидеров по созданию упаковки и расширяет свои мощности. За один месяц здесь выпускают более 1700 тонн продукции. На новом высокотехнологическом оборудовании производят пакеты и рулонную упаковку из полиэтилена. Аппаратуру приобрели за средства льготных займов из Фондов развития промышленности Московской области и России.

«В городе мы, по-моему, первые взяли такую программу как раз под закупку оборудования. Конечно, вначале было сложно разобраться, модели там составить, защитить ее, а потом мы все это научились делать, освоили и в принципе это все работает. Реально работает. Да, конечно, нужно вовремя сдавать отчетность», — рассказал директор АО «Артпласт» Игорь Харьков.

Наталья Чудакова отметила, что в ближайшее время будет введено в эксплуатацию еще одно помещение, и туда будут поставлены новые машины. «Спрос на продукцию данного предприятия на сегодняшний день уже превышает те мощности, которые оно имеет», — сказала бизнес-омбудсмен. Подать заявку на получение льготных займов — сложный процесс. Контакт-центр бизнес-омбудсмена Московской области оказывает юридическую и другую помощь бизнесменам региона.