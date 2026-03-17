Предприятие в Сергиевом Посаде наладило серийный выпуск шайб

Предприятие «Новые технологии и материалы» в Сергиево-Посадском округе в феврале вывело на рынок новую продукцию, освоив серийное производство шайб. Это важный шаг, который позволяет компании перейти от выпуска разрозненных деталей к созданию комплексных решений.

В производство запустили шайбы, соответствующие четырем государственным стандартам, а размерный ряд охватывает диаметры от 1,4 до шести миллиметров. Первая партия уже сошла со станков — отштамповали 10 тысяч стальных изделий.

В ближайших планах компании — расширение ассортимента за счет использования других материалов. Как только поступит сырье, специалисты приступят к созданию шайб из латуни, дюралюминия и бронзы.

Каждую партию планируется выпускать также в объеме не менее 10 тысяч штук.

Как пояснил заместитель главного технолога Александр Голобоков, запуск шайб — это часть долгосрочной стратегии по формированию готовых наборов крепежа. По его словам, компания стремится к тому, чтобы предлагать заказчикам полный комплект, где все элементы идеально сочетаются.

«Уже налажено изготовление винтов и шайб, теперь предприятие намерено освоить производство гаек», — отметил Голобоков.

Компания специализируется на выпуске высокоточной продукции для разных отраслей, включая радиотехническую промышленность и медицину. Она входит в структуру концерна ВКО «Алмаз-Антей».