Предприятие в Раменском планирует вдвое увеличить производство обуви

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова посетила предприятие в Раменском, выпускающее ортопедическую обувь. На площади в две с половиной тысячи квадратных метров организовано производство, где современные технологии соседствуют с ручным трудом.

Предприятие работает в Раменском уже 12 лет. Обувь, сделанную в Подмосковье, с удовольствием носят дети от Калининграда до Владивостока.

«Мы производим детскую ортопедическую обувь, которая относится к классу А, ее может носить с первого шага любой ребенок. Она способствует правильному развитию стопы. Также у нас есть линейка для детей с ДЦП», — рассказала генеральный директор производственной компании «МЕГА.Orthopedic» Любовь Гуменник.