Предприятие в Раменском планирует вдвое увеличить производство обуви
Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова посетила предприятие в Раменском, выпускающее ортопедическую обувь. На площади в две с половиной тысячи квадратных метров организовано производство, где современные технологии соседствуют с ручным трудом.
Предприятие работает в Раменском уже 12 лет. Обувь, сделанную в Подмосковье, с удовольствием носят дети от Калининграда до Владивостока.
«Мы производим детскую ортопедическую обувь, которая относится к классу А, ее может носить с первого шага любой ребенок. Она способствует правильному развитию стопы. Также у нас есть линейка для детей с ДЦП», — рассказала генеральный директор производственной компании «МЕГА.Orthopedic» Любовь Гуменник.
В месяц предприятие выпускает около пяти тысяч пар обуви. А может изготовить в два раза больше, но не хватает кадров. И решению этого вопроса могут способствовать региональные меры поддержки.
«Предприятие готово развиваться. На сегодняшний день у него заказов гораздо больше и есть все мощности для того, чтобы заказы эти выполнять. Вопрос сбыта не стоит, продукция востребована. Сейчас наша главная задача, возможно, даже через такой большой проект как „Профессионалитет“, помочь предприятию найти кадры», — отметила Наталья Чудакова.
Сейчас на производстве работают 25 человек. Руководство готово обучить и трудоустроить еще столько же.