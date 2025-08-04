Предприятие в Подольске разработало деталь для токарных станков

Сотрудник научно-исследовательского института НПО «Луч» Максим Клемешев разработал новое приспособление для снижения уровня брака при изготовлении деталей на токарных станках — вкладыш-упор. Идея пришла к специалисту при обработке материалов на токарных станках с гидропатроном, когда невозможно зафиксировать их на требуемую глубину.

Без такой фиксации практически нельзя обработать заготовку, чтобы придать ей нужную длину и форму сферы, особенно учитывая, что большая часть ее находилась внутри шпинделя и не имела точки опоры для точного позиционирования.

Приспособление легко устанавливается на любой станок, оснащенный гидропатроном, и обеспечивает необходимую фиксацию заготовки и точное позиционирование. Благодаря этому стало возможным стабильно повторять заданную длину гильзы и формировать сферу на станках.

С применением нового устройства рабочие быстро настраивают оборудование, ведь теперь исключена необходимость постоянно перекалибровать каждый отдельный инструмент для достижения нужной длины обработки. Такая модернизация позволит минимизировать влияние человеческого фактора и значительно снизить риск появления брака.