Предприятие в Орехово-Зуевском округе расширит производство моторных масел

Завершение проекта запланировано на 2028 год. Это позволит создать в муниципалитете более 15 новых рабочих мест и развить инфраструктуру обслуживания.

Производитель моторных масел Дмитрий Кокорев организовал собственную компанию в 2018 году, а позже запатентовал и бренд «Магна». За смену выпускается около 20 тонн масла, цикл производства занимает около семи часов. Предприятие имеет собственную лабораторию для контроля качества.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий рассказал, что благодаря программе импортозамещения компания «Магна» получила пять гектаров земли в аренду за 1 рубль вблизи деревни Запрудино для строительства комплекса по разработке присадок, расширению производства масел, выпуску омывающей жидкости и антифриза. Планируемый объем производства составит от 1000 тонн в месяц

Дмитрий Кокорев планирует создать франшизу, включающую включающее производство, сеть магазинов и пункты замены масла, расширить поставки по России и за границей, а также организовать специализированный сервис для потребителей.