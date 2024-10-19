Предприятие в Мытищах изготовило 28 вагонов метро для Белоруссии

Мытищинский завод «Метровагонмаш» отправит новый подземный состав из 28 вагонов метро в Беларусь. Вагоны из Мытищ разрабатывались специально для Зеленолужской линии Минского метрополитена с учетом особенностей платформенных дверей.

Завод из Мытищ «Метровагонмаш» отправит в столицу Руспублики Беларусь 28 новых вагонов метро, заказанных Минским метрополитеном в марте 2023 года. Все семь четырехвагонных состава отправят в Минск к середине декабря.

Вагоны «Минск 2024» проектировались специально для Зеленолужской линии Минского метрополитена и отвечают всем современным требованиям безопасности и комфорта. Все новые поезда моторные, их конструкционная скорость составляет 90 километров в час, а срок службы — 30 лет.

Генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов заявил, что предприятие готово и в будущем модернизировать белорусскую подземку.

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