Предприятие в Можайске начало выпуск холодного чая в банках

Компания «Унипак» в Можайском округе запустила производство холодного чая в алюминиевых банках. Напиток в удобной по размеру таре и приятный на вкус уже оценили покупатели.

Рецептура холодного чая полностью разработана специалистами предприятие. Все стадии производства — от приготовления до розлива — также проходят в Можайском округе. Качество продукции строго контролируется.

Мощности завода составляют почти 25 миллионов банок в месяц. Каждый месяц «Унипак» производит порядка 2,5 миллиона банок собственного продукта. На заводе работает более 200 человек, но сохраняется потребность в специалистах. Предприятие работает непрерывно — 24 часа в сутки, поэтому организовано несколько смен.

Генеральный директор ООО «Унипак» Анатолий Наталушко рассказал, что компания планирует разработать еще несколько разных вкусов холодного чая. «Сейчас мы видим устойчивый спрос, поэтому готовы постепенно двигаться дальше. А если говорить о долгосрочных проектах, то после этого мы будем готовы выйти на рынок с тониками или лимонадами, в зависимости от того, что будет ближе потребителю», — отметил он. Анализом и оценкой этого проекта занимается коммерческая служба предприятия.