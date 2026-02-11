Предприятие во Фрянове наладило выпуск экологически чистого продукта

В поселке Фряново городского округа Щелково начало работу предприятие «ЭкоБелок». Оно открылось в 2017 году и с тех пор активно производит полезный продукт.

На заводе изготавливают белковый концентрат из личинок мухи «черная львинка». Концентрат используют для производства кормов для животных. Также из личинок получают жир для косметики и биогумус для удобрений.

Особенность предприятия — экологичность продукции и высокое содержание белка и других полезных веществ в кормах и удобрениях по сравнению с аналогами.

Для мух «черная львинка» воссоздали особые условия содержания. На предприятии работает лаборатория, специалисты которой проверяют качество продукции и отслеживают все показатели.

Сейчас завод выпускает около 15–20 тонн живых личинок в месяц. Компания планирует расширить производство и нарастить мощности.