Предприятие в Дмитрове подтвердило статус семеноводческого хозяйства

В Дмитровском округе подтвердили статус семеноводческого хозяйства компании «Дока-Генные Технологии». Проверку предприятия провели специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с сотрудниками филиала «Россельхозцентра» по Московской области.

По итогам обследования эксперты подтвердили, что предприятие соответствует требованиям, которые предъявляют к семеноводческим хозяйствам. В ведомстве отметили, что это способствует развитию отечественной селекции и укреплению базы качественного посевного материала для сельхозпроизводителей.

Компания располагает современной производственной и научной базами. В биотехнологическом комплексе выращивают микрорастения и мини-клубни картофеля, включая сорта собственной селекции и лицензионные разработки.

Особое внимание уделяют контролю качества: семенной картофель высоких репродукций проходит проверку и поставляется свободным от вирусных заболеваний. Помимо картофеля, в севообороте выращивают овощные культуры и пшеницу, а также ведут научно-исследовательскую работу для нужд агропромышленного комплекса.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что семеноводство остается одним из ключевых направлений развития регионального АПК. Поддержать предприятия помогает государственная программа субсидирования элитного семеноводства картофеля и овощных культур, благодаря которой хозяйства могут внедрять современные технологии, повышать качество продукции и увеличивать объемы производства.

Так, по итогам прошлого года подмосковные предприятия реализовали 60–65 тысяч тонн семенного картофеля, который поставляли как сельхозпроизводителям региона, так и в другие субъекты страны.