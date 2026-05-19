Производство колбас в Солнечногорске увеличит выработку по нацпроекту

Фото: Истра. Гастрономический мини-фестиваль на Сыроварне у Сироты / Медиасток.рф

На производственной площадке завода «СолеРамичи», расположенного в подмосковном Солнечногорске, прошел День информирования. На нем обсудили итоги этапа «Диагностика и планирование» в рамках федерального проекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Предприятие специализируется на выпуске сыровяленых колбас и деликатесов премиум-класса по традиционным итальянским рецептам. В 2026 году компания присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» и теперь подводит промежуточные итоги внедрения инструментов бережливого производства на пилотном потоке — процессе производства тонких колбас.

Цель участия в проекте — сократить время протекания процесса минимум на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 16%.

В рамках проведенной диагностики сотрудники компании вместе со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области разработали детальный план мероприятий для достижения целевых показателей. Предстоит провести балансировку операций, перераспределить загрузку операторов, внедрить систему 5С и инструменты автономного обслуживания оборудования.

Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо зарегистрироваться на платформе производительность.рф и подать соответствующую заявку.

Напомним, что федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о поддержке подмосковного бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.