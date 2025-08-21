Предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах приобрело вторую лазерную установку

Покупка завода в Мытищах стала частью инвестиционной программы при поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности, корпорации развития и ВЭБ.РФ. Лазерная установка LaserCUT-3015-4 отечественного производства понадобилась цеху № 121.

Новый станок обеспечит высокую точность и качество раскроя, что критически важно для достижения высокой производственной эффективности. Обработка деталей станет доступна любой сложности с высокой степенью геометрической точности и адаптации под заданные траектории движения лазерного луча.

Поддержка также широкого спектра материалов, включая алюминий, углеродистую сталь и другие конструкционные сплавы, что позволит оптимизировать технологический процесс в зависимости от требований проекта. Особенно важно, что новый лазерный станок снизит затраты на материалы, благодаря высокой точности.

Внедрение данного обновления значительно расширит производственные возможности предприятия, обеспечит повышение скорости обработки металлов и улучшит качество конечного продукта.