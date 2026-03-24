Предприятие «Коломенский трамвай» провело экскурсию для ветеранов СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Им рассказали об особенностях работы депо, профессиональных курсах и открытых вакансиях.

Как рассказали в региональном Мининвесте, экскурсантов сопровождали председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенской Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

«Промышленные экскурсии важны для наших ребят: они могут на практике увидеть, как работает производство, познакомиться с современными технологиями и профессиями. Это помогает задуматься о будущем и, возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», — отметил Алексей Каратеев.

Ветераны СВО и их близкие узнали о том, какие специалисты требуются на заводе. Им рассказали о доступном обучении. Некоторые участники встречи уже выразили заинтересованность в прохождении курсов.

«Мы стараемся сами готовить кадры. Дважды в год организуем курсы для обучения по специальности „Водитель трамвая“. Всех, прошедших профессиональный отбор и получивших водительское удостоверение на право управления трамваем, мы 100% принимаем на работу», — рассказала начальник службы эксплуатации Елена Калинина.

Коломенское трамвайное депо — единственное в регионе. Там трудятся более 550 человек. Ежедневно из ворот предприятия выходят 52 вагона, которые курсируют по 10 маршрутам.