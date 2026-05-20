Предприятие из Воскресенска оптимизирует производство благодаря нацпроекту

На заводе ООО «НПО АСТА» в подмосковном Воскресенске успешно завершился этап «Диагностика и планирование» в рамках федерального проекта «Производительность труда», как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в федеральном проекте позволило компании выявить «узкие» места в производственном процессе. Проведенная работа показала значительное количество потерь, а также помогла разработать план по их устранению.

Команда проекта включала сотрудников предприятия и специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, которые оказывали поддержку в рамках федерального проекта и помогали внедрять инструменты бережливого производства.

Следующим шагом станет внедрение запланированных решений, что позволит сократить время производства продукции и повысить эффективность работы предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

