Предприятие из Щелкова стало участником всероссийской агропромышленной выставки

С 8 по 11 октября в Москве прошла XXVII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025». На мероприятии компания «Щелково Агрохим» и ФГБУ «Госсорткомиссия» подписали соглашение о сотрудничестве.

Организации будут внедрять цифровые технологии в селекционный процесс и реализовывать пилотный проект по созданию цифрового образа сортов и гибридов.

На выставке, организованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, предприятие «Щелково Агрохим» представило свой стенд. Гости выставки смогли познакомиться с препаратами, созданными специально для беспилотных авиасистем, узнать много нового о роботизации на заводах по выпуску средств защиты растений, а также других разработках для «цифрового земледелия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку аграрного сектора Московской области из регионального и федерального бюджетов выделили почти шесть миллиардов рублей.