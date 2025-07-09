Андрей Воробьев: еще 6 млрд рублей выделили для аграрного сектора Подмосковья

Подмосковье — один из лидеров в России по производству молочной продукции. В регионе активно выпускают сыр, йогурт, творог, мороженое, кисломолочные продукты, молоко и сухие сливки. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сейчас отрасль активно развивается: сразу десять инвестиционных проектов реализуют в разных округах.

«В 2025 году на поддержку аграрного сектора Московской области выделено почти шесть миллиардов рублей — из регионального и федерального бюджетов. Это инвестиции в производство, инфраструктуру и самое главное — в людей», — отметил Воробьев.

Среди новых проектов — племзавод «Повадино» в Домодедове, молочно-товарная ферма «Елгозино» и колхоз «Петровский» в Клину, хозяйство «Цветков» в Щелкове, агрофирма «Окская Нива» в Луховицах, группа компаний «Агро-Центр» в Чехове, предприятие «Тиэйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамском округе, «Агроинновация» в Лотошине, СП «Нива» в Серебряных Прудах и «Ступинская Нива». Эти проекты помогут увеличить объемы производства и укрепить позиции региона в молочной отрасли.