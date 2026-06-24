Предприятие из Московской области присоединилось к федеральному проекту

ООО «Комплексные системы производства» стало участником Федерального проекта «Производительность труда». О старте проекта сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области после совещания на производстве в Орехово-Зуево.

ООО «Комплексные системы производства» — современное предприятие, лидер в области декорирования стеклянной упаковки. В рамках проекта на заводе внедрят инструменты бережливого производства. Это поможет оптимизировать процесс шелкотрафаретной печати высокотемпературными красками — его выбрали в качестве пилотного потока.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области на предприятии планируют увеличить выработку на рабочих местах на 10% и сократить время протекания процесса также на 10%. В будущем опыт и лучшие практики планируют распространить на все производственные процессы.

Федеральный проект «Производительность труда» — часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы принять участие, нужно подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

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