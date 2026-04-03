Предприятие из Люберец стало лауреатом конкурса «Сбер-Бизнес

Предприятие по переработке дикоросов «Ароматы тайги», расположенное в городском округе Люберцы, стало лауреатом конкурса «Сбер-Бизнес» в сегменте компаний сельского хозяйства. Награда присуждена за эффективную модель работы.

Особенность предприятия заключается в том, что оно работает с дикороссами — сырьем, собранным вручную. По словам руководителя компании Алексея Васильева, работа с дикими грибами напоминает «рыбалку». Чтобы минимизировать риски неурожая, дикороссы собирают в нескольких регионах страны — в Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Коми.

Главная технологическая особенность производства — отказ от уксусной кислоты, которая массово используется для продления срока хранения грибов. На предприятии дикоросы проходят тщательную обработку и ручную сортировку, после чего их солят и заливают рассолом, сваренным по собственному рецепту. Это сокращает срок хранения, но, как утверждают технологи, сохраняет натуральный вкус таежного сырья.

История компании началась более 20 лет назад, когда отец нынешнего руководителя начал заниматься дикороссами. Сегодня в штате трудятся чуть более десяти человек. Ежегодный объем переработки достигает 50 тонн продукции в соленом, сушеном и вяленом виде. Помимо грибов, перерабатывают таежные ягоды, шишки и травы.

В прошлом году при поддержке администрации округа компания получила субсидию, покрывшую 90% затрат на оборудование. Теперь у компании появились планы выйти на крупные московские сети.