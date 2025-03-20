Предприятие из Ленинского округа стало участником международной выставки

Международная выставка «RosBuild — 2025» является частью «Российской строительной недели». Компания из Ленинского округа, которая производит уличные игровые и спортивные комплексы, креативные арт-объекты и малые архитектурные формы, представила на форуме свои достижения.

Предприятие показало свои проекты для придомовых территорий, парков и общественных пространств. В рамках экспозиции были представлены макеты и конструкции, включая детские игровые площадки и семейные зоны отдыха.

«У нас большие планы. И мы рады были поделиться своими идеями с коллегами по цеху и непосредственными заказчиками», — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Банченко. Он добавил, что предприятие планирует в 2025 году расширить производство и вдвое увеличить объем производимого оборудования, в том числе за счет государственных заказов

Компания предлагает полный цикл работ — от разработки технического задания до создания проектной документации и реализации объектов. За пять лет работы реализовано более 300 государственных контрактов и коммерческих заказов. Предприятие трудоустраивает жителей Ленинского округа и регулярно привлекает новых специалистов.