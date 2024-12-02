Предприятие Дубны готовит выпуск семи препаратов для лечения сепсиса и тяжелых внутрибольничных инфекций

Компания «Алтегра» готовит к выпуску семь новых препаратов для лечения сепсиса и тяжелых инфекций. В 2024 году предприятие расширило производство и создало более шестидесяти рабочих мест.

Сейчас компания выпускает двадцать один препарат, включая лекарства для лечения грибковых инфекций и профилактики желудочно-кишечных кровотечений. В этом году начался выпуск антибактериального средства «Азактер-АФ» и нескольких антибиотиков.

«Алтегра» продолжает увеличивать объемы производства. В планах — выход на рынки Монголии, Китая. В компании отмечают, что ее успех способствует развитию региона и созданию новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Благодаря открытию новых учреждений и программ поддержки врачей в области удалось добиться заметных результатов.

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