Предприятие «АлюСпэйс» в Клину повысило производительность по нацпроекту

На предприятии компании «АЛЮСПЭЙС», расположенном в подмосковном Клину, завершился этап внедрения инструментов бережливого производства. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций Московской области успешно реализовала улучшения на пилотном потоке «Производство стоечно-ригельной системы».

На участке были внедрены такие инструменты бережливого производства, как стандартизированная работа, диаграмма спагетти и производственный анализ. Это позволило снизить время протекания процесса производства на 25% и увеличить выработку на 10%.

В дальнейшем сотрудники предприятия, получившие необходимые знания и навыки у экспертов РЦК МО, смогут применить полученные результаты на других участках производства.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на IT-платформе производительность.рф.

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