Предпраздничные мероприятия пройдут в парках Лосино-Петровского округа

Парки Лосино-Петровского округа в ближайшие выходные превратятся в центры семейного отдыха и творчества. Гостей ждут бесплатные творческие мастерские, викторины, спортивные активности и выступления.

В субботу, 27 декабря, в Свердловском парке состоится праздник «Новый год под шубой». Гостей ждет концерт, танцевальный флешмоб и предновогодняя дискотека. Также будут работать фотозона, выставка открыток и зона согревающих напитков. В программе — квиз с призами, творческая мастерская, огненно-световое шоу и встреча с Дедом Морозом.

В воскресенье, 28 декабря, программа продолжится на нескольких локациях. С 14:30 на универсальной площадке парка будет проходить дыхательная гимнастика «Зимнее дыхание». С 15:00 в Избе Мороза Ивановича начнется встреча с этим сказочным персонажем, а с 16:00 — «Мастерская Снеговичков».

Основные события этого дня также запланированы в Лосино-Петровском парке. В 15:30 праздник начнется со спортивной программы в зоне у очага. С 16:00 в мобильной резиденции Деда Мороза пройдет интерактивная программа с его участием, а с 17:00 — творческая мастерская.

Участие во всех активностях бесплатное.