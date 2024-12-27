Предновогодняя премьера спектакля прошла в Ногинской детской школе искусств

Долгожданная премьера спектакля по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» состоялась в Ногинской детской школе искусств. Ее встретили аплодисментами: позади остались сложные репетиции, волнение и творческий поиск.

Юные актеры вместе с руководителем Светланой Аникиной готовились к премьере в стенах своей альма-матер. Они также знакомились с мастерством артистов Московского областного театра драмы и комедии, посещая спектакли, и ездили в Детскую школу искусств в Электростали для обмена творческим опытом.

Вся команда работала с полной отдачей: зрители увидели представление с чудесным оформлением, необыкновенной музыкой, талантливой актерской игрой и зрелищными хореографическими номерами. Над спектаклем работали режиссер Светлана Аникина, преподаватели хореографического отделения Кира Оридорога, Марина Фомушкина и Марина Добровольская, звукорежиссер Эльдар Байрамов.