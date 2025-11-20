Предновогодние встречи с Дедом Морозом прошли в детских садах в Истре

В дошкольных учреждениях Истринского муниципального округа состоялись предновогодние мероприятия, где воспитанники детских садов лично пообщались с Дедом Морозом, вручили ему письма с заветными желаниями и подготовленные своими руками подарки.

Ярким событием стала встреча в дошкольном отделении школы имени А.П. Чехова, где дети с воодушевлением готовились к визиту главного зимнего волшебника. Они заранее создали красочные открытки и сувениры, разучили праздничные стихотворения и приняли участие в торжественной церемонии вручения писем с новогодними пожеланиями. Особое внимание малыши уделили поздравлениям с днем рождения Деда Мороза, который традиционно отмечается 18 ноября.