Предновогоднее заседание ветеранского клуба «Душа молода» прошло в Можайске
В Можайском культурно-досуговом центре состоялось особое предновогоднее заседание ветеранского клуба «Душа молода». В уютной и теплой атмосфере собрались участники клуба, чтобы отметить приближающиеся праздники.
На мероприятии присутствовали заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева и депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев. Они выразили благодарность активистам клуба за их энергию и оптимизм, пожелав здоровья и радости в наступающем году.
Елена Заболотная от имени Главы муниципалитета Дениса Мордвинцева поздравила ветеранов с Новым годом и Рождеством, пожелав им благополучия и долгих лет жизни.
Вечер стал поистине волшебным благодаря Деду Морозу, Снегурочке и символу наступающего года — красной огненной лошади. Праздничное настроение создавали заслуженные артисты Российской Федерации и творческие коллективы центра. Участники клуба также порадовали гостей своими выступлениями, включая песенный ансамбль «Веселые девчата» и солистку Татьяну Борисову.
Все присутствующие с удовольствием водили хоровод, пели любимые песни и загадывали желания. Можайский Совет ветеранов поблагодарил коллектив культурно-досугового центра за организацию праздника, который подарил участникам заряд бодрости и хорошего настроения на все новогодние и рождественские дни.