Предновогоднее заседание ветеранского клуба «Душа молода» прошло в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре состоялось особое предновогоднее заседание ветеранского клуба «Душа молода». В уютной и теплой атмосфере собрались участники клуба, чтобы отметить приближающиеся праздники.

На мероприятии присутствовали заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева и депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев. Они выразили благодарность активистам клуба за их энергию и оптимизм, пожелав здоровья и радости в наступающем году.

Елена Заболотная от имени Главы муниципалитета Дениса Мордвинцева поздравила ветеранов с Новым годом и Рождеством, пожелав им благополучия и долгих лет жизни.