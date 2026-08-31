Предложения жителей Люберец легли в основу новой Народной программы
«Единая Россия» утвердила новую Народную программу в Подмосковье на ближайшие пять лет. В ее основу легли более 40 тысяч просьб от жителей Люберец из 900 тысяч по всей области.
Всего в программе 15 ключевых направлений: развитие городской среды и здравоохранения, поддержка семей с детьми, старшего поколения, участников СВО и их близких, а также ЖКХ, транспорт, экология и развитие экономики.
«Будем следить за ее реализацией. Это конкретные пошаговые элементы, которые будут преображать наш родной, любимый городской округ Люберцы к лучшему, делать его более комфортным, безопасным, доступным и развитым», — отметил председатель окружного Совета депутатов Петр Ульянов.
Среди предложений по всей области — благоустройство 115 крупных парков и скверов, ремонт более 70 поликлиник, дорог и развитие транспортной системы. В Люберецком округе почти 15 тысяч предложений связаны с благоустройством, порядка 7 тысяч касаются дорог, и более 5 тысяч — ЖКХ. Новая Народная программа станет для партии основным планом работы в регионе на следующие пять лет.