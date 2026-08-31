Сегодня 15:47 Предложения жителей Люберец легли в основу новой Народной программы Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Подмосковье

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«Единая Россия»

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«Единая Россия» утвердила новую Народную программу в Подмосковье на ближайшие пять лет. В ее основу легли более 40 тысяч просьб от жителей Люберец из 900 тысяч по всей области.

Всего в программе 15 ключевых направлений: развитие городской среды и здравоохранения, поддержка семей с детьми, старшего поколения, участников СВО и их близких, а также ЖКХ, транспорт, экология и развитие экономики.

«Будем следить за ее реализацией. Это конкретные пошаговые элементы, которые будут преображать наш родной, любимый городской округ Люберцы к лучшему, делать его более комфортным, безопасным, доступным и развитым», — отметил председатель окружного Совета депутатов Петр Ульянов.