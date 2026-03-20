Минэкологии Подмосковья рассказало о Всемирном дне Земли

Сегодня, 20 марта, отмечается Всемирный День Земли. Праздник был учрежден 55 лет назад: в 1971 году ООН приняла декларацию о введении этого праздника как символа защиты нашей общей планеты.

Всемирный День Земли превратился в масштабное движение, объединяющее различные мероприятия и акции, направленные на охрану окружающей среды и укрепление мира.

«День Земли — значимая дата для всех, кто неравнодушен к природе, кого волнуют проблемы окружающей среды», — отметил министр экологии и природопользования Виталий Мосин. Он призвал жителей Подмосковья поддержать традицию и совершить в этот день хотя бы один поступок, который поможет защитить природу и улучшить экологическую обстановку.

Дата празднования выбрана не случайно: она совпадает с днем весеннего равноденствия, когда природа пробуждается от зимнего сна. Основателем праздника считается общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах запустил кампанию по посадке деревьев и кустарников, призванную воспитывать в людях бережное отношение к окружающей среде. Так появился День Дерева, который впоследствии был объявлен ООН Днем Земли.