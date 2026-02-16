Празднование «Солнечной Масленицы» пройдет в парках Подмосковья

В парках Московской области 21 и 22 февраля пройдут мероприятия в рамках празднования «Солнечной Масленицы». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостей ждут разнообразные развлечения: театрализованные шествия, игровые программы со скоморохами, ярмарки народных промыслов и традиционное угощение блинами.

В Городском парке Шаховской состоится уличное представление с ростовыми куклами и марионетками, богатырские состязания и конкурс на лучшее чучело Масленицы. В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском г. о. пройдут театрализованное шествие, кукольное представление «Петрушины небылицы» и квест-игра «Охота за масленичными сокровищами».

Парк «Захарово» в Одинцовском г. о. приглашает гостей на кукольный спектакль «Как звери Масленицу встречали» и выступления музыкальных коллективов. В Городском парке Каширы пройдут спортивные забавы «Русские удальцы», выставка Маслен и театрализованный концерт.

Празднование «Солнечной Масленицы» станет отличным способом познакомиться с традициями и обычаями этого праздника. Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).