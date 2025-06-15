Празднование престольного праздника Всех cвятых прошло в Серпухове

Русская Православная Церковь 15 июня отмечает праздник Всех cвятых — день, когда вспоминают святых, чей пример жизни и веры вдохновляет каждого христианина. В этот день молитвенно почитаются все угодники Божии, как известные, так и неизвестные, прославившие себя святостью.

Храм Всех cвятых в Серпухове, построенный в 1870-х годах по проекту Гриневского, был закрыт и разрушен в советский период. Однако благодаря инициативе местных жителей начавшаяся в 1992 году реставрация храма была успешно завершена: в 1995 году здесь служил Патриарх Алексий II. Восстановление храма особенно активно поддерживал протоиерей Владимир Андреев, память о котором бережно хранит приход.

К 2010 году завершилась полная реставрация здания, включая установку колоколов. Сегодня храм собрал множество верующих на праздничное богослужение.

Во время службы Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий, вручил медаль преподобного Варлаама Серпуховского прихожанину Юрию Алексеевичу за его многолетнюю благотворительную помощь храму.

Праздник завершился крестным ходом с участием прихожан и раздачей угощений.