Празднование Дня ВДВ прошло в парке имени Талалихина в Подольске

В городском округе Подольск состоялся праздник в честь 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие прошло 2 августа в парке имени Виктора Талалихина. Каждый желающий смог поучаствовать в сборке-разборке автомата, попробовать свои силы в укладке парашюта.

По случаю празднования 94-й годовщины Дня военно-десантных войск 2 августа в парке имени Виктора Талалихина в Подольске собрались ветераны-участники различных локальных боевых действий, представители муниципалитета, депутаты и жители города.

Так, будущий защитник Родины трехлетний Владислав самостоятельно возложил цветы к мемориалу воинам-интернационалистам. Поколения сменяют друг друга, а память о воинах живет вечно.

На празднование пришел и офицер в запасе Юрий. Военный служил в вооруженных силах 25 лет. Командуя взводом при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, Юрий получил свою первую медаль за отвагу. Ему было 24 года. Сейчас он кавалер трех орденов Мужества.

Для гостей праздника в парке Виктора Талалихина подготовили программу: на сцене выступали коллективы, пели песни на военную тему, вспоминали, где и как десантники отстаивали интересы нашей страны, тренировались в сборке и разборке автоматического оружия и укладке парашюта.

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