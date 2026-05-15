Празднование 10-летия арт-центра для детей с ОВЗ прошло в парке Одинцова

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с депутатами поздравил с 10-летием арт-центр для особенных детей «Доброториум». Праздник прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Центр помогает детям с помощью искусства и творчества учиться общаться и выражать свои чувства. Андрей Иванов отметил, что сегодня без «Доброториума» уже трудно представить жизнь муниципалитета.

Он вспомнил, как 14 мая 2016 года вместе перерезали ленточку на открытии центра. Тогда собрались дети и родители, атмосфера была очень теплой и дружеской. Это был настоящий праздник для всего округа, ведь подобных центров в то время еще не было.

В «Доброториуме» дети могут полностью раскрыть свои способности: занимаются в театральной и фольклорной студиях, ходят к психологу и логопеду. Здесь они учатся дружить, общаться и проходят важные этапы социализации.

Андрей Иванов поблагодарил педагогов, волонтеров, сотрудников и родителей за терпение, любовь и ежедневный труд. Особые слова признательности он сказал Елизавете Молчановой — за ее энергию, неравнодушие и большое сердце.

Праздник получился насыщенным: прошли мастер-классы, веселые конкурсы и концерт, в котором участвовали воспитанники «Доброториума» и народный артист России Николай Басков.