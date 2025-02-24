Праздники ко Дню защитника Отечества прошли в парках Воскресенска

Областное мероприятие «Разрешите поздравить!» состоялось в парках усадьбы Кривякино и Москворецкий. Жители и гости округа с удовольствием участвовали в разнообразных активностях.

В парке усадьбы Кривякино для посетителей организовали различные тематические площадки. На них можно было ознакомиться с деятельностью военно-патриотических объединений «Юнармия», Союз десантников Воскресенска, «Боевое братство», «Аквариум» и «Воин». Все желающие приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи, а также примерили десантную экипировку.

Воспитанники Центра патриотического направления «Аквариум» выступили с показательным номером по самообороне. А юные вокалисты исполнили на главной сцене парка популярные военные песни.

Перед входом в парк «Москворецкий» стрелковая школа «Калибр» развернула тир, где гости могли продемонстрировать свою меткость. Для маленьких посетителей провели мастер-класс и квест-игру по территории парка. Военно-патриотический клуб «Шторм» подготовил экспозицию, в которой вошли разборка автомата, демонстрация оружия и примерка военной формы.

В парках угощали всех горячим чаем и гречневой каши, а мужчинам вручали открытки и сувениры.