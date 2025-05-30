Праздники ко Дню соседей провели во дворах домов в Богородском округе

Встречи ко Дню соседей прошли сразу в нескольких микрорайонах Ногинска. Во дворах организовали настоящие торжества с танцами и угощениями.

Сотрудники управляющих компаний вместе с муниципальными депутатами провели мероприятия в микрорайонах Полигон и Полет. Обсудили вопросы содержания многоквартирных домов, в частности, уборку территорий, состояние входных групп и кровель, а также тротуарной плитки.

Во дворах подготовили праздничные концерты и чаепития. Мальчишки и девчонки водили хороводы, участвовали в играх, пели и танцевали.

В микрорайоне Полет День соседей отметили впервые. На детский площадке организовали настоящий праздник: конкурсы, ритмичные танцы с надувным шоу, чаепитие с пирогами и самоваром.

«Такие встречи, как сегодня, способствуют укреплению добрососедских отношений, помогают наладить взаимопонимание между людьми, живущими рядом. И стоит отметить, сегодня праздник прошел в очень позитивном ключе, действительно „по-соседски“. Было шумно, весело, многолюдно и дружно», — отметил председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.