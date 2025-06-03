Праздник «Здравствуй, лето» прошел в отделении школы № 9 в Чехове

В рамках праздника во всех дошкольных образовательных учреждениях округа прошли музыкально-спортивные мероприятия «Здравствуй, лето». В программе были эстафеты, песни, танцы, запуск мыльных пузырей, чтение стихов, а также сладкое угощение.

Первый заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев вместе с депутатом Совета депутатов Константином Безрукавым поздравили воспитанников дошкольного отделения средней школы № 9 с Днем защиты детей.

Денис Разуваев отметил, что важно создать для каждого ребенка атмосферу любви и заботы, чтобы он рос здоровым и счастливым, а также развивал свои таланты и способности. В этом большую роль играют родители, педагоги и образовательные учреждения.

Также первый заместитель главы Денис Разуваев пожелал ребятам здоровья, радости и ярких впечатлений, а взрослым — мудрости и терпения для создания безопасного и счастливого будущего.