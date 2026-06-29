Праздник здоровья провели для детей в парке Толстого в Химках

28 июня в парке имени Л. Н. Толстого для детей и подростков прошел «Молодежный день здоровья». Также каждое воскресенье в летний период здесь проходит выездная диспансеризация.

Программа включала теоретическую и практическую части. На лекции эксперты в доступной форме рассказали детям о принципах правильного питания, важности физической активности и рациональном режиме дня. Затем участники применили знания на практике — прошли эстафету на ловкость, тренировали навыки командной работы, пробовали свои силы и радовались достижениям.

Родители могли наблюдать за мероприятием и познакомиться с игровыми методиками, которые помогают прививать детям мотивацию к здоровому образу жизни. В одном из заданий — «Мой день» — участникам предлагали карточки с иллюстрациями элементов распорядка дня: подъем, зарядка, завтрак, уроки, прогулка, сон. Нужно было выстроить их в правильной последовательности и объяснить, почему такой порядок важен. Отдельное задание посвятили питанию: дети распределяли продукты по категориям в зависимости от содержания витаминов и рассказывали, какую роль каждый витамин играет в организме.

Организаторы отмечают, что игровая форма подачи информации помогает детям лучше запоминать знания и превращать их в привычку. Формирование здоровых привычек — важный вклад в хорошее самочувствие всей семьи.