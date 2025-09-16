Праздник здоровья прошел в политехническом колледже Лыткарина

«Старшекурсники с вдохновением выступили в роли наставников на нашем сентябрьском празднике. Они не только помогали ориентироваться в новом пространстве, но и активно поддерживали ребят при прохождении увлекательных квестов», — сообщила педагог-организатор Анна Грекова.

Кульминацией дня стал «маршрут здоровья», где первокурсникам предстояло продемонстрировать свою физическую подготовку и командный дух. Помимо спортивных состязаний, программа Дня здоровья включала в себя интеллектуальные поединки, организованные в формате познавательных «стоянок». Здесь студенты смогли блеснуть своими знаниями и навыками в различных дисциплинах, подтверждая высокий уровень подготовки, полученный в колледже.